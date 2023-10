Les infos de 18h - Conflit Hamas-Israël : les soldats israéliens parés pour l'assaut de Gaza témoignent sur RTL

Il y a une semaine, le monde découvrait l'horreur et l'ampleur de l'attaque des militants du Hamas contre Israël. Sept jours plus tard, le bilan est officiellement de 1.300 personnes mortes coté israélien, la plupart dans l'attaque, et de 2.215 morts côté Palestinien, la plupart dans les bombardements qui se sont enchainés depuis sur la bande de Gaza.

Israël se prépare désormais à une offensive terrestre. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs rencontré ce samedi 14 octobre des militaires de l'armée de terre à la limite de la bande de Gaza. Du côté israélien au sud de cette bande de Gaza, les préparatifs s'accélèrent, comme l'atteste sur place notre envoyé spécial.

Sur la route qui longe la bande de Gaza, on croise régulièrement des dizaines de camions qui transportent des soldats de l'armée israélienne. Fusil en bandoulière, l'un d'entre eux se repose au pied de son véhicule, prêt à faire la guerre.

Notre guerre n'est pas contre le peuple palestinien, elle n'est pas contre l'Islam, mais contre des groupes terroristes. Un jeune soldat franco-israélien.

"Je me sens très motivé, on se prépare, on s'entraîne pour ça, c'est notre mission, notre travail. Nous savons ce que nous devons faire", explique le jeune homme. Des tanks, positionnés dans les champs font feu, parfois en direction de l'enclave palestinienne. À chaque tir, un autre Israélien, accroupi, protège ses oreilles avec ses mains. Ce réserviste est mobilisé depuis quelques jours : "Nous allons gagner cette guerre parce que nous sommes forts et que nous avons un bon état d'esprit. Nous n'avons pas peur de mourir pour protéger notre peuple", nous assure-t-il.