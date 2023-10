Conflit Hamas-Israël : ce que l’on sait des bombardements qui ont coûté la vie à un journaliste au Liban

Une semaine après l'offensive du Hamas en Israël, le conflit s'envenime. Vendredi 13 octobre, Issam Abdallah, un journaliste de l'agence de presse Reuters est mort, atteint avec plusieurs de ses collègues par un tir un roquette, tombé sur leur voiture civile de presse à la frontière israélo-libanaise, comme le rapporte l'AFP ce samedi. Un drame, dont l'armée libanaise accuse Israël d'être responsable.

Dans un communiqué annonçant la mort du journaliste vidéaste, les militaires libanais mettent directement en cause "l'ennemi israélien". Sur le même ton, le sommet de l'État libanais dénonce "un meurtre délibéré", ainsi qu'une "attaque flagrante à la liberté de la presse", selon les termes employés par le ministère des Affaires étrangères sur X (ex-Twitter).

L'armée israélienne, représentée par le lieutenant-colonel Richard Hecht, a quant à elle affirmé, via une brève déclaration, mener des "vérifications", après s'être dite "désolée", sans reconnaître pleinement sa responsabilité.

Un direct interrompu et deux tirs soudains

Parti couvrir le conflit à la frontière sud-libanaise, Issam Abdallah, 37 ans, faisait partie d'une équipe de Reuters qui filmait les événements en direct. Des images retransmises en live, et partagées sur X, montrent le moment de l'impact, qui interrompt brusquement la vidéo. Plusieurs journalistes, dont deux de Reuters et quatre autres issus de l'AFP et d'Al-Jazeera ont été blessés dans le même bombardement, aux abords du village d'Alma el-Chaab, précise l'Agence France-Presse.

"Nous étions en train de filmer la fumée d'un tir d'artillerie israélienne visant une colline distante, en face de nous. Nous étions sur un terrain découvert, portant nos gilets presse et nos casques", a raconté le vidéo-journaliste américain de l'AFP Dylan Collins, blessé par des éclats d'obus, à ses confrères. "Il n'y avait pas d'activité militaire ni de tirs d'artillerie à proximité immédiate" des journalistes, a-t-il cependant précisé.

"Tout à coup nous avons entendu des tirs d'armes légères venant d'une autre direction, près de la frontière. Quan