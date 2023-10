Les infos de 5h - Conflit Israël-Hamas : "Il est mort en sauvant des centaines de vies", confie la soeur d'une victime française

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas samedi 7 octobre, onze Français ont perdu la vie. Parmi eux, Valentin, 22 ans, était originaire de Montpellier et engagé dans l'armée en tant que parachutiste depuis un an et demi.

Sa soeur Chloé s'est confiée à RTL pour lui rendre hommage : "J'ai vu deux militaires arriver et un médecin. Ils m'ont dit 'on est désolé de vous annoncer que votre fils est décédé au combat". "Il est mort en sauvant des centaines de personnes", poursuit Chloé. "Mon frère, ça fait un an et demi qu'il était dans l'armée et il m'a toujours dis 'moi je veux tuer personne, je veux juste sauver des gens", témoigne-t-elle encore.

"Je vais sortir de ce cauchemar mais je sais qu'au fond, je ne reverrai plus jamais mon frère tout ça parce que des terroristes l'ont tué. Ça me détruit. Ma mère est détruite, mon père est détruit", fustige la jeune femme. "Entre samedi, où j'ai entendu que des roquettes étaient lancées sur Israël et mardi matin, où j'apprends que mon frère est mort, je me dis que c'est pas possible qu'en cinq jours, ma vie ait basculé comme ça", se désole-t-elle.

