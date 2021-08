Réunion à 21 heures ce lundi 30 août soir à l'ONU pour évoquer la situation en Afghanistan, à 24h du départ prévu des forces américaines. Une réunion au cours de laquelle sera étudiée cette proposition portée par la France de créer une zone protégée à Kaboul pour permettre la poursuite des opérations humanitaires.

Kaboul où Daesh a revendiqué ce lundi les tirs de plusieurs roquettes qui ont visé l'aéroport. Elles ont été interceptées par un système anti-missiles. De leur côté, les États-Unis évoquent toujours des menaces précises et crédibles. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tente aussi de faire entendre sa voix en Europe pour un accueil coordonné des migrants venus d'Afghanistan. Un dossier dont le chef de l'État sait qu'il va le poursuivre jusqu'à la présidentielle.

En effet, ça fait déjà presque cinq ans qu'Emmanuel Macron réclame plus d'Europe sur ces sujets de migration et presque cinq ans qu'il le réclame en vain. Dans ce dossier afghan, les 27 pays de l'Union européenne peuvent-ils enfin parler d'une seule voix pour répartir les efforts ? Non, personne n'y croit. Les diplomates français ne se font aucune illusion. Alors autour du président, on craint aussi que cette image d'impuissance ne lui colle à la peau, surtout au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Le chef de l'État sait pertinemment que ses adversaires politiques tenteront d'en faire une arme dans la course à l'Élysée.

C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron multiplie les prises de parole, les initiatives, pour montrer que, malgré les difficultés, il n'a jamais cessé d'agir. Néanmoins, les chiffres donnent les tournis. Les Nations Unies estiment que 500.000 afghans pourraient tenter de quitter leur pays dans les prochains mois.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Depuis ce lundi, près de 2 millions de salariés doivent présenter leur passe sanitaire pour aller travailler. Cela concerne celles et ceux qui travaillent au contact du public, dans des établissements où les usagers doivent déjà présenter leur QR code.



Ouragan Ida - La Louisiane s'est réveillée les pieds dans l'eau, mais semble avoir évité le pire 16 ans après Katrina. L'ouragan Ida, depuis rétrogradée en tempête tropicale, a provoqué d'importants dégâts et poursuit son chemin.

Football - Mbappé au Real Madrid ? Ce n'est toujours pas fait. Pourtant c'est l'avenir du joueur qui était au coeur de l'attention ce lundi à Clairefontaine, où l'Équipe de France commence à préparer son prochain match de qualification pour le mondial 2022.