Mercato PSG : l'avenir de Mbappé va se décider au Qatar

Au lendemain de son doublé synonyme de victoire pour le PSG à Reims (0-2) en clôture de la 4e journée de Ligue 1 et à 36 heures de la fin du mercato estival 2021, le suspense reste entier : Kylian Mbappé va-t-il bel et bien quitter Paris pour le Real Madrid d'ici mardi 31 août minuit ? Il s'avère tout d'abord que lui-même n'en a pas la moindre idée à cette heure.

C'est même également le cas au dessus de lui... Dans la foulée du match en Champagne, son entraineur Mauricio Pochettino n'avait d'autre discours que l'incantation initiale de ses dirigeants. "Il faut qu'il reste, il doit rester". Mais le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi sont tributaires du bon vouloir de Doha.

C'est en effet le Qatar qui va décider dans les heures à venir s'il est préférable de privilégier le club dont il est actionnaire, le Paris Saint-Germain, où un partenaire économique de premier plan, le Real Madrid (via son président Florentino Perez, magnat du BTP). Lundi 30 août à la mi-journée, le club espagnol n'avait pas formulé de troisième offre pour l'attaquant de 22 ans, supérieure à 180 millions d'euros.

Madrid est désormais son projet, dans un an ou demain

Enfin, le match à Reims au cour duquel Mbappé a éclipsé les débuts de Messi, ne change pas la donne dans la tête du champion du monde français, qui est préparé aux deux options, rester ou partir. Il sort évidemment renforcé, mais si la porte madrilène s'ouvre, il ne va pas renier son choix.

Madrid est désormais son projet, que ce soit dans un an ou demain. C'est du côté du club parisien que la prise de conscience est encore plus forte : depuis un an maintenant, Kylian Mbappé porte littéralement l'équipe sur ses épaules. Ce qui ne peut que durcir la position du PSG.