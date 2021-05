publié le 06/05/2021 à 11:17

Regain de tension entre l'Europe et la Chine. Et c'est l'Europe qui pourrait refuser de ratifier un accord commercial avec la Chine. C'est une crise d'autorité un peu surprenante venant de Bruxelles, surtout quand on sait que les négociations entre la Chine et l'Europe pour aboutir à cet accord commercial ont duré 7 ans, qu'il a été porté à bout de bras par Angela Merkel... et que l'encre n'est pas encore sèche puisque Pékin et les 27 ont signé en décembre dernier.



Il s'agit sans doute de beaucoup de maladresse de la part de Pékin et un des effets secondaires positifs de la crise qu'on vient de vivre. En fait, on a osé parler des Ouïghours et des droits de l'Homme en marge des négociations commerciales. Pékin a insulté un chercheur français : scandale diplomatique. Résultat : L'Union Européenne gèle l'accord en refusant les investissements chinois s'ils viennent d'entreprises qui touchent des aides financières de Pékin : or, c'est quasiment la règle en Chine.

La pandémie a tué en quelque sorte la mondialisation à la chinoise





Dans ce contexte, peut-on se passer des investissements chinois en Europe ou des débouchées commerciales en Chine ? C'est vrai que depuis 20 ans, la Chine est le moteur économique du monde et un marché colossal avec 1 milliard et demi d'habitants ! Depuis 2001, la Chine a pleinement bénéficié de la mondialisation... Je me souviens de Davos en 2017 où le Président Xi Jinping était venu défendre le libre-échange tandis que Trump parlait de protectionnisme et d'America First. C'était le monde à l'envers.

Mais la pandémie a tué en quelque sorte la mondialisation à la chinoise. En Europe, on se bat contre notre dépendance à l'Asie en matière de médicaments, de semi-conducteurs... On parle de relocalisation de nos industries. On s'éloigne donc de Pékin.

Pékin est assez isolé et a besoin de l'Europe dans son rapport de force avec les États-Unis





Pékin a-t-elle vraiment besoin d'un accord pour s'imposer en Europe ? C'est plus complexe qu'il n'y parait. D'abord, ce qui est très rassurant : l'Europe semble parler d'une même voix et avoir pris conscience de son poids politique et économique. C'est nouveau et tant mieux. Ensuite, Pékin est assez isolé et a besoin de l'Europe dans son rapport de force avec les États-Unis. Et la Chine vient aussi de rompre un autre accord avec l'Australie, cette nuit. Pékin ne va pas pouvoir s'exonérer des règles en matière des droits de l'Homme ou de pollution.

Et puis, la balance commerciale est légèrement en faveur de l'Europe en Chine... L'Union + le Royaume-Uni investissent 212 milliards de dollars par an en Chine et Pékin investit 197 milliards en Europe, donc nous sommes un partenaire incontournable. Finalement, quand l'Europe s'éveillera, la Chine tremblera.

Le Plus : Joe Biden au restaurant

On a connu Jacques Chirac et sa bière Corona et bien il y aura Joe Biden et son Tacos. Visite surprise du président américain hier dans un restaurant mexicain pour rappeler qu'il allait consacrer 28 milliards de dollars du plan de soutien aux restaurateurs. Sa vice-Présidente, Kamala Harris, elle, s'est rendue dans une librairie pour illustrer ce plan de relance. Deux salles, deux ambiances.

La Note : 18/20 à Leroy Merlin

Selon l'enquête EY-Parthenon, c'est la marque préférée des français (confinement et bricolage oblige)... Tir groupé pour la galaxie Mulliez puisque c'est Decathlon qui arrive en deuxième position et... Amazon en 3ème.