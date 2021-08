Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux États-Unis, le jour se lève sur la Louisiane après le passage de l'ouragan Ida. C'est actuellement le matin ce lundi à la Nouvelle-Orléans, et les habitants, qui se sont retrouvés plongés dans le noir dimanche 29 août, car privés d'électricité, découvrent l'ampleur des dégâts.

Près d'un million de foyers sont privés de courant. Le bourdonnement des groupes électrogènes se font entendre dans les hôtels, les hôpitaux et dans certaines maisons individuelles. Des milliers de personnes vont rester sans électricité pendant des jours voire des semaines.

Avec le jour qui se lève, il va être possible d'évaluer l'ampleur des dégâts de la catastrophe. Désormais, Ida n'est plus un ouragan mais une tempête tropicale avec de très fortes précipitations. Il y a d'ailleurs des inondations dans plusieurs endroits et au vue des quantités d'eau, elles sont potentiellement très dangereuses. Le bilan provisoire fait état d'un mort pour l'instant.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Près de 2 millions de salariés sont désormais soumis au passe sanitaire. Cela concerne les employés des lieux où le passe sanitaire est déjà obligatoire pour les clients comme au cinéma, dans les musées, les trains grande ligne ou encore au restaurant.

Vaccination - Pour les plus de 65 ans qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois, il est possible depuis ce lundi 30 août de prendre rendez-vous pour sa troisième dose. Dans ce contexte, l'OMS s'inquiète de la stagnation de la vaccination en Europe.

Économie - Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a annoncé que le passe sanitaire n'a aucun impact sur l'activité économique du pays. Ce lundi 30 août, Bercy recevait les différents secteurs qui ont bénéficié d'aides au cours de ces 18 derniers mois pour évoquer la fin du "quoi qu'il en coûte".