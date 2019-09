publié le 24/09/2019 à 13:28

Greta Thunberg est-elle allée trop loin ? Avec 15 autres jeunes, l'adolescente suédoise a porté plainte contre 5 pays, qu'elle accuse de ne pas aller assez loin dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sont visés l'Argentine, le Brésil, la Turquie, l'Allemagne, mais aussi la France.

"Je ne suis pas sûr que ce soit la voie la plus efficace", estime Emmanuel Macron. "Toutes les mobilisations de notre jeunesse sont utiles. Mais il faut qu'elles se concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin, ceux qui essaient de bloquer. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand, aujourd'hui, sont en train de bloquer", selon le chef de l'État.

Effectivement, les États-Unis, la Chine ou l'Inde ne sont pas visés par cette plainte. Or, ce sont les plus gros pollueurs au monde. La raison est simple : ces trois-là ne font pas partie des pays qui ont signé à l'ONU, il y a 30 ans, une convention s'engageant à protéger la santé et le droit des enfants.

La France ne risque pas grand-chose

Avec cette plainte, Greta Thunberg affirme que les pays signataires n'ont, selon elle, pas tenu leurs promesses. Ce n'est pas la seule raison. Si ces 5 pays sont dans le viseur de la jeune suédoise, c'est parce qu'ils font partie, eux aussi, des gros pollueurs, mais surtout qu'ils ont de l'influence au sein du G20.

Dans les faits, la France ne risque pas grand-chose. Le comité des droits de l'enfant de l'ONU est simplement censé enquêter sur les violations présumées de ces droits. Il fera ensuite des recommandations aux pays concernés, qui ne seront pas contraignantes. Sauf que ça ternit l'image verte et vertueuse que voudrait se donner Emmanuel Macron.