publié le 23/09/2019 à 12:38

Environ quatre millions de personnes dans les rues. La jeunesse s'est mobilisée dans plus de 160 pays, vendredi 20 septembre, afin de faire réagir les dirigeants mondiaux aux enjeux climatiques. Cette manifestation est une première dans l'histoire du militantisme écologique.

Une autre marche mondiale géante est organisée vendredi prochain.

Qu'en pense Emmanuel Macron ? Le président de la République reconnaît avoir "besoin de la mobilisation des uns et des autres pour qu'on aille plus vite plus fort. Ce qui est utile, c'est la pression mise sur tout le monde", comme le rapportent nos confrères du Parisien.

Mais les manifestations tous les vendredis, lancées par Greta Thunberg, ne suffisent pas pour le chef de l'État. "Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. On doit rentrer dans une forme d'action collective. Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses".

Faire pression sur la Pologne ?

Pour Emmanuel Macron, le véritable enjeu est de mettre la pression sur la Pologne. Avec la République Tchèque, la Hongrie et l'Estonie, elle s'est opposée à l'inscription de la neutralité carbone en 2050 dans les engagements de l'Union européenne.

"La vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne. Mon objectif, c'est de convaincre les autres pays de bouger". Il en profite pour adresser un message à la jeunesse qui manifeste : "Qu'ils aillent manifester en Pologne ! Qu'on vienne m'aider à faire bouger ceux que je n'arrive pas à faire évoluer !"