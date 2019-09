publié le 24/09/2019 à 07:02

À trois mois des fêtes de Noël, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, va signer ce mardi 24 septembre, avec les industriels, les distributeurs de jouets et des associations, une "Charte pour une représentation mixte des jouets." L’objectif est de faire reculer les stéréotypes de genre dans l’univers des jouets.

Bien souvent, les jouets sont segmentés par genre, en particulier ceux à connotation scientifique. Cette séparation des univers filles / garçons se fait notamment par des pages et des rayons séparés ou encore l’utilisation de codes couleurs. Le cloisonnement se matérialise sur les produits eux-mêmes, les sites internet, les catalogues, les publicités et dans les rayons des magasins.

La présentation des jouets peut véhiculer des stéréotypes ayant notamment pour effet d’exclure les filles des jouets à dominante scientifique ou de les cantonner à des univers domestiques. Tout cela ne favorise pas leur identification aux études ou aux carrières scientifiques, par exemple. D'ailleurs, seulement 30% d'entre elles se dirigent vers l'industrie et les filières d'ingénieurs, alors qu'elles ont de meilleurs résultats au bac scientifique.

Que contient la charte ?

La "Charte pour une représentation mixte des jouets" présente un certains nombre de conditions que devront respecter les fabricants et les distributeurs de jouets. Ils devront revoir leur modèle pour intégrer des jouets scientifiques ou déguisement liés à la technique et la technologie pour les filles et réciproquement ils devront intégrer des jeux et déguisements liés aux travaux ménagers, activités domestiques et soins pour les garçons.

La notice aussi a un rôle majeur pour lutter contre les stéréotypes. Les marques devront préférer dans le cas d’un kit de ménage les formulations du style "pour faire comme les grands" plutôt que "pour faire comme maman". Le conditionnement a également son importance. Les visuels devront désormais être neutres ou mixtes. Les vendeurs seront formés pour se référer d'abord à l'âge de l'enfant, avant de voir s'il est une fille ou un garçon.

L'ensemble des acteurs est incité à améliorer la représentation mixte des jouets afin que "chaque enfant développe ses aptitudes, éveille sa curiosité et gagne confiance en lui."