publié le 23/09/2019 à 18:17

"Des actes, des actes, des actes". Cette phrase résume l'intervention d'Emmanuel Macron lors d'un sommet organisé ce lundi 23 septembre à New York, aux États-Unis. Lors de son discours, le président de la République en a profité pour glisser un message aux jeunes citoyens qui manifestent tous les vendredis pour dénoncer le réchauffement climatique.

"On ne peut pas laisser notre jeunesse manifester tous les vendredis. On ne peut pas voir notre jeunesse, en état de souffrance, parfois d'émotion comme on l'a vu toute à l’heure", a déclaré Emmanuel Macron en faisant une référence au discours de Greta Thunberg prononcé à l'ONU quelques instants plus tôt.

La voix tremblante mais forte, l'adolescente suédoise a réprimandé les dirigeants de la planète pour leur inaction contre le changement climatique. "Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan, a-t-elle lancé. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses".

EN DIRECT | Séance d’ouverture du Sommet de l’Organisation des Nations Unies sur le climat. #UNGA https://t.co/iBB8HUXLj7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2019

En se rendant à New York, Emmanuel Macron a indiqué, devant la presse, son ressenti concernant les manifestations de la jeunesse tous les vendredis. "Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. On doit rentrer dans une forme d'action collective. Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses".