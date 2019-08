Greta Thumberg : pourquoi sa personnalité divise

publié le 28/08/2019 à 07:53

Depuis un an, la jeune fille de 16 ans ne laisse pas indifférent. Faites le test , entre amis , vous verrez deux camps. Ceux qui la soutiennent des étoiles dans les yeux, ceux qui ne vont pas comprendre cet emballement et une grande partie qui n’hésitera pas à dire : "Greta Thunberg pffff..." sans que l’on sache ce que signifie ce souffle, fatigue ou soutient éolienne, à décrypter.

Après avoir lancé ce mouvement Friday for future, qui à inciter de nombreux collégiens à fuir l’école le vendredi pour battre le pavé contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg est devenu le symbole d’une génération inquiète, obliger de devenir sérieuse face au monde qui vient. La suédoise de 15 ans est loin de faire l’unanimité et son combat fonctionne puisque ses adversaires recycle… les mêmes critiques.

La militante suédoise s'attire les foudres de nombreux politiques

"C’est une gamine moralisatrice" , "manipulatrice de masses", "Gourou apocalyptique" ou "fée clochette", voilà quelques quolibets reçu par Greta Thunberg lors de sa visite à l’assemblée nationale. D’autres s’attaquent à son âge, à son autisme. On se croit incorrect car on critique Greta Thunberg, on dira plus tard à ses enfants moi je n’ai pas laissé passer la suédoise. Un emballement fou, limite si on agite pas des gousses d’ail et de l’eau bénite , pour une adolescente devenu phénomène médiatique mondiale, à chaque génération ses idoles, y à eu Sheila maintenant il y a Greta.

Des zones d'ombre autour du personnage

Pour certains elle serait au main d’un consortium d entreprises suédoises, pour d’autres ses parents tireraient les ficelles, pareil pour ce voyage en bateau. Une fois à New York , il faut le ramener et plusieurs personne prendront l’avion pour se rendre aux États-Unis au contraire de la démarche anti-avion de Greta thunberg.

Greta Thunberg n’est pas un des cavaliers de l’apocalypse, juste une adolescente engagée amatrice de caméra et de papier glacé, un grand classique pour rassurer les conservateurs.

Votre plus : Emmanuel Macron qui se dit préoccupé par la pollution à l’Arsenic dans l’Aude. Début aout on apprenait que 38 enfants vivant dans la vallée de l Orbiel présentaient des taux d’arsenic supérieur à la moyenne, en cause l’ancienne mine d’or de Salsigne chargé en Arsenic

Autre plus : Hier lors de son entretien sur France 2, peut être avez-vous aperçu ce détail horloger chez Emmanuel Macron . Une montre au bracelet multicolore ? Il s’agissait d’un modèle entièrement fabriqué en filet de pêche recyclé et distribué par une entreprise française à tous les membres du G7, une manière de sensibiliser au sort des océans

Votre note : 5/20 pour les panneaux solaires. Selon une étude du MIT du Massachussetts, les panneaux solaires seraient inefficace en cas de grosses chaleurs. Censé fabriquer de l’énergie propre avec le solaire, les cellules captant cette énergie serait tro fragile en cas de canicule notamment, c’est bêta…