Après plus de cinquante jours de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a assuré ce jeudi 21 avril avoir conquis la ville de Marioupol, située dans le sud-est du pays. Depuis plusieurs semaines, la commune portuaire faisait l'objet d'un siège de la part des forces russes.

"La libération de Marioupol est un succès", voilà ce qu'a dit le président russe, ce jeudi matin. Effectivement, le drapeau séparatiste flotte désormais sur le port maritime de Marioupol. Les noms des bataillons qui ont participé à la prise de cette ville y sont inscrit.

Toute la ville ou presque. Le sous-sol d'un site industriel est occupé d'irréductibles soldats ukrainiens qui sont réfugiés dans un abri anti-nucléaire, au bout d'un dédale de couloirs en béton. Vladimir Poutine demande à ce que ses soldats n'attaquent pas ces Ukrainiens, au risque de s'enliser. Le président russe a demandé d'organiser un siège pour affamer ceux qui sont toujours retranchés. Un blocus autour du site va donc être mis sur pied, "pas une mouche ne doit s'en échapper", a-t-il déclaré.

Avec Marioupol, c'est une grande ville qui tombe dans l'escarcelle russe. Le Kremlin devrait s'en servir comme exemple dans son objectif de "dénazifier" l'Ukraine. Pour autant, la bataille - plus de cinquante jours - et la résistance de "David contre Goliath" fera partie des livres d'histoires et de l'imaginaire ukrainien pour plusieurs générations.

