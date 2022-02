D'un côté, Vladimir Poutine dit souhaiter "une dénazification de l'Ukraine". De l'autre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle lui d'une attaque russe "lâche et suicidaire comme faisait l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale". Une époque très sombre qu'agite les deux camps, comme pour se repositionner dans l'Histoire, dans l'affrontement du bloc occidental face au bloc soviétique entre 1945 et 1990.

Le président russe "est un homme qui est dans le schéma de la Guerre froide du XXème siècle" explique Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), spécialiste des questions européennes et internationales. "Vladimir Poutine étant âgé de 70 ans, c'est donc quelqu'un qui a commencé d'abord au KGB et qui a gardé toutes les méthodes soviétiques", rappelle-t-il.

S'agissant du terme "nazi", Vladimir Poutine considère "qu'il y a quelques excités nationalistes d'extrême-droite en Ukraine, (...). Mais ce n'est pas eux qui sont au gouvernement", ajoute Patrick Martin-Genier. S'adressant aux Ukrainiens, le maître du Kremlin a aussi un message à faire passer : "Vous, vos pères, vos grands pères se sont battus pour la grande Russie et donc vous, vous abandonnez tout ça", en voulant rejoindre l'Otan, ou l'Union européenne.