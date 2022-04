Volodymyr Zelensky lance l'une de ses dernières cartes pour lutter contre l'offensive russe en Ukraine. Ce samedi 16 avril, le président ukrainien a prévenu que "l'élimination" des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Marioupol assiégée "mettrait fin à toute négociation de paix" avec la Russie.



"L'élimination de nos militaires, de nos hommes (à Marioupol) mettra fin à toute négociation" de paix entre la Russie et l'Ukraine, a-t-il déclaré selon des propos reproduits par le site internet d'information Ukraïnska Pravda, avertissant que les deux parties se retrouveraient alors dans "une impasse". Ce dernier s'est aussi ému du bilan humain désastreux dans cette ville du sud-est de l'Ukraine.

Selon Volodymyr Zelensky, "Marioupol, cela peut être dix fois Borodianka". Et ce, alors que cette dernière ville a été quasi-intégralement détruite et des dizaines de corps ont été retrouvés par les forces ukrainiennes suite à des exactions russes présumées. "Plus il y aura de Borodianka, plus ce sera difficile" de négocier, a-t-il souligné.

Les pourparlers entre les belligérants sont au point mort depuis plusieurs jours. Ils sont "extrêmement difficiles" selon les propos mardi d'un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui taxé les négociateurs ukrainiens de "manque de cohérence".