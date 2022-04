INVITÉS RTL - Guerre en Ukraine : Poutine prévoit de conquérir le Donbass d'ici le 9 mai, selon le général Trinquand

La guerre en Ukraine vient-elle d'entrer dans une nouvelle phase avec l'offensive russe à l'est?

La guerre en Ukraine vient-elle d'entrer dans une nouvelle phase avec l'offensive russe à l'est?

"On arrive au point culminant des batailles", a annoncé ce mardi 19 avril le général Dominique Trinquand sur RTL. Lors d'un débat avec Nicolas Tenzer, enseignant à Science-Po et directeur de Desk Russie, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU s'est exprimé au lendemain de l'officialisation du début de l'offensive russe dans le Donbass.

À la suite de plusieurs échecs militaires, Vladimir Poutine devrait se concentrer sur la prise du Donbass, région de l'est ukrainien. Mais sur place, "les Ukrainiens sont présents depuis 2014 et sont extrêmement préparés", a expliqué le général Trinquand avant d'affirmer que "ce sont les meilleures troupes qui sont présentes". De son côté, Nicolas Tenzer salue la solidarité ukrainienne : "L'armée ukrainienne résiste avec une force, une détermination et un courage extraordinaires".

En cas d'invasion complète du Donbass par la Russie, Poutine pourrait "crier victoire pour la partie qu'il était capable de remplir", a analysé l'ancien représentant de l'armée française. Cette victoire, le président russe l'aurait programmée pour le 9 mai, "grande fête patriotique de la Russie, à l'image de notre 8 mai", selon Nicolas Tenzer.

"C'est l'objectif dans la tête de Poutine mais je ne suis pas convaincu. Désormais, c'est le renforcement des Ukrainiens qui va être clé pour contre cette offensive", a conclu le général Trinquand.