publié le 13/10/2020 à 13:22

L'école de la République peine parfois à faire respecter sa laïcité. Entre les élèves qui portent des signes religieux ostentatoires et ceux qui refusent de participer à certaines activités, 935 atteintes à la laïcité ont été répertoriées entre septembre 2019 et le confinement, au mois de mars 2020, selon le rapport de l'Inspection Générale

Si le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer parle de "stagnation", il est difficile de comparer avec l'année précédente en raison du confinement et des mois de classe manquants. Sur les 935 faits signalés, un tiers a été directement traité par les établissements scolaires concernés et pour deux tiers, les établissements ont fait appel aux référents laïcité de leur académie.

C'est au collège que les atteintes à la laïcité sont les plus nombreuses et où 45% d'entre elles se sont déroulées entre septembre 2019 et mars 2020. Comme l'année précédente, la tendance est à la hausse en primaire mais est en revanche en baisse, au lycée. Par ailleurs, les parents sont à l'origine de 22% des faits signalés, un chiffre qui est également en hausse.



Des dérapages pendant le confinement sont également déplorés par le rapport. En s'introduisant dans les classes virtuelles, les perturbateurs ont créé de nouvelles formes d'atteintes à la laïcité avec la diffusion de chants religieux ou de messages antisémites. Les faits les plus graves ont conduit au dépôt de 102 plaintes.

