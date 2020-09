Taxe d’habitation : pourquoi continuez-vous à la payer ?

publié le 19/09/2020 à 06:00

L'exécutif l'a promis : la taxe d'habitation doit être supprimée. C'est cette année que la mesure doit être mise en place. L'exonération s'est faite de façon progressive : d'abord une baisse de 30% en 2018, puis de 65% en 2019, pour atteindre 100% en 2020.

Pourtant, il est possible que vous deviez encore cette année payer la taxe d'habitation. En effet, la mesure s'applique d'abord aux 80% des foyers les plus pauvres. Si vous faites partie des 20% restants, il est possible que vous attendiez jusqu'en 2023.

Bruno Le Maire l'a confirmé sur RTL en août dernier : malgré la crise économique, c'est bien cette date qu'a fixé le gouvernement pour supprimer entièrement la taxe d'habitation "pour tous les Français".

Pour savoir si vous devrez ou non payer la taxe d'habitation, vous pouvez faire une simulation en ligne sur un site officiel dédié. Il faut seulement vous munir de votre revenu fiscal de référence en 2018, connaître le nombre de parts fiscales de votre foyer et le montant de votre taxe d'habitation en 2019.