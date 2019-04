publié le 08/04/2019 à 07:12

Donald Trump a annoncé le limogeage de sa ministre chargée de l'immigration dimanche soir sur Twitter, affichant ainsi sa frustration croissante face aux obstacles rencontrés par sa politique d'immigration au moment où le nombre d'interpellations de clandestins à la frontière mexicaine est au plus haut.



"La ministre de la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen va quitter ses fonctions, et je voudrais la remercier pour son travail", a tweeté laconiquement le président américain. Il a ajouté qu'il la remplaçait par Kevin McAleenan, jusque-là chef du service américain des douanes et de protection des frontières (CPB). Ce dernier aura le titre de ministre de la Sécurité intérieure par intérim.

Le chef d'État américain s'était justement rendu vendredi avec Kirstjen Nielsen à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où il a commencé à faire ériger un mur pour empêcher le passage des candidats à l'immigration illégale."Notre pays est au COMPLET !" a ajouté Donald Trump sur le réseau social ce dimanche, reprenant une expression qu'il martèle depuis cette visite.

À écouter également dans ce journal

Sidaction 2019. 4 millions et demi d'euros de promesses de dons pour le dernier Sidaction, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier, et une assez belle performance dans un contexte de dons en baisse. Le numéro spécial, le 110 reste actif jusqu'au 14 avril. Les dons sont possibles toute l'année sur le site Sidaction.org.



Libye. La tension ne retombe pas en Libye malgré les appels internationaux. Des combats opposent toujours, près de la capitale, Tripoli, les forces du Maréchal Haftar et les troupes du gouvernement d'union nationale.



Le gouvernement lance la cantine à 1 euro et les petits-déjeuners gratuits pour les enfants des communes défavorisées. L'une des promesses du plan pauvreté.



En football, Strasbourg retarde la fête du PSG. Le Paris Saint-Germain comptait célébrer dès hier soir son 8ème titre de champion de France. C'était sans compter sur la pugnacité de Strasbourg, et une belle maladresse du côté parisien. Résultat : 2 partout.