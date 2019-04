Donald Trump menace de fermer totalement la frontière avec le Mexique

publié le 02/04/2019 à 08:14

Donald Trump pourrait bien mettre ses menaces à exécution. Si le président américain a déjà brandi la menace de fermer totalement la frontière avec le Mexique, la Maison Blanche fait savoir que cette fois-ci, il faut la prendre au sérieux et qu'elle pourrait avoir lieu "la semaine prochaine" en l'absence de changement notable.



Ces derniers mois, le nombre de migrants qui viennent demander l’asile aux États-Unis a augmenté. Selon les chiffres officiels, il s'établirait désormais à 36.000 familles même s'il reste très loin du pic atteint il y a une vingtaine d’années. Comme les chiffres sont en augmentation, le président américain y voit la confirmation de ce qu’il appelle, une "invasion".

Ce constat s'explique par l'arrivée massive de migrants provenant essentiellement de trois pays d’Amérique centrale : Honduras, Guatemala, et Salvador. Ces derniers fuient le contexte hostile de leurs pays d'origine marqué par la violence et la pauvreté .

La hausse des migrants justifie son mur

Cette semaine, Donald Trump annonce qu’il coupe l’équivalent de 400 millions d’euros d’aide à ces trois pays. Cette décision drastique pourrait toutefois accroître encore le nombre de migrants quand on sait que le nombre de Salvadoriens arrêtés à la frontière américaine a été plus que divisé par deux en trois ans, après que les États-Unis ont augmenté leurs aides.



Cette augmentation du nombre de migrants va dans son sens et lui permet de justifier le mur qu’il a promis de bâtir à la frontière avec le Mexique même si le Pape vient d’envoyer un nouveau message à l’Amérique en disant que "ceux qui construisent des murs finissent par être prisonniers des murs qu'ils ont construits".



Ce projet est encore à ces prémices puisque pour l’instant, le président Trump n’a pas encore construit un seul nouveau kilomètre de mur. Ce vendredi 5 avril, il va se rendre en Californie inaugurer une plaque posée à un endroit où de nouveaux pieux ont été plantés à la frontière sur 3 kilomètres pour remplacer ceux qui y étaient déjà.

Un projet néfaste pour l'économie américaine

Ce projet de mur fait évidemment des sceptiques et la situation est particulièrement tendue dans la région d'El Paso, au Texas, l’un des endroits où un mur a été bâti avant l’arrivée de Trump. Les familles qui se présentent doivent être parquées derrières des barrières sous un pont et s'entassent les unes sur les autres. Donald Trump persiste à vouloir mettre à exécution sa menace de fermer la frontière avec le Mexique, mais ça coûterait très cher à l’économie américaine.



En effet, le Mexique est le troisième partenaire commercial des États-Unis et près de la moitié des fruits et légumes dans les supermarchés américains viennent du Mexique et il est loin d'être sûr que les Américains sont prêts à payer deux ou trois fois plus chers leurs tomates et leurs avocats. De plus, beaucoup d’entreprises, par exemple l’industrie automobile, dépendent de sous traitants au Mexique.