publié le 04/02/2019 à 07:49

En Angleterre, c'est l'un des scénarios pris très au sérieux en cas de Brexit dur, les services de sa majesté sont en train de préparer sa mise à l'abri "en cas de jacquerie".



La reine pourrait devenir la cible d'une "populace affamée". Ce n'est pas d'un roman de Charles Dickens dont il s'agit, mais bien du Royaume-Uni du XXIe siècle.

Si le pays vient à sortir de l'Union Européenne sans accord le 29 mars prochain, les fruits et légumes pourraient venir à manquer. L'Angleterre importe environ 50% de la nourriture qu'elle consomme, et si les denrées restent coincées à la frontière à cause de contrôles interminables, les produits frais n'arriveront pas sur les étals des supermarchés.

Tout cela pourrait créer des émeutes selon le gouvernement. Et dans ce cas, les ministères estiment que la famille royale pourrait devenir une cible de mécontentement. Les autorités sont donc en train de réactiver un plan d’évacuation d'urgence datant de la guerre froide. Il s'agirait d'exfiltrer la souveraine vers un endroit secret pour la mettre en sécurité.



Sauf que rien n'oblige la reine à abandonner sa capitale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune princesse et ses parents ont d'ailleurs refusé de quitter Buckingham Palace, même après qu'une bombe soit tombée sur le palais. Elisabeth II pourrait donc s’opposer à l'opération d'urgence des services et sécurité et refuser de quitter la résidence royale.

