et Claire Gaveau

publié le 02/02/2019 à 18:38

Caracas, théâtre d'une impressionnante manifestation. Alors que le Venezuela fait face à une crise politique d'ampleur, des milliers de manifestants ont décidé de défiler dans les rues de la capitale ce samedi 2 février.



Deux camps s'opposent : celui des partisans du président Nicolas Maduro, qui s'accroche au pouvoir, et celui de ses nombreux opposants, qui soutiennent Juan Guaido, auto-proclamé chef d'État.



Rassemblés à l'appel de Juan Guaido, les partisans de l'opposition, portant des drapeaux du Venezuela, se sont réunis en cinq points de l'est de la capitale et ont commencé à marcher vers le siège de la représentation de l'Union européenne, dans le quartier de Las Mercedes. "Liberté ! Liberté ! Liberté !", scandaient les manifestants en tapant sur des casseroles ou en actionnant des cornes de brume, tandis que d'autres portaient des pancartes avec le visage du président Maduro barré.

En toile de fond de cette journée, une date anniversaire : il y a 20 ans, le prédécesseur de Nicolas Maduro, Hugo Chavez, accédait au pouvoir lors de sa fameuse révolution bolivarienne.

À écouter également dans ce journal

