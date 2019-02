publié le 03/02/2019 à 21:55

Sordide affaire. Il y a deux semaines, une adolescente de 13 ans est allée voir certains de ses professeurs pour raconter qu'elle aurait été violée par six garçons de son établissement scolaire, le collège Camille Du Gast, selon les informations du Parisien.



Face aux policiers, prévenus par la directrice du collège, la jeune fille évoque une première agression sexuelle, le 18 décembre dernier. En sortant de son établissement, trois garçons l'emmènent quelques rues plus loin, dans le hall d'un immeuble, pour la forcer à pratiquer certains attouchements avant de la violer.

Une premier viol avant un second. Toujours devant les forces de l'ordre, l'adolescente de 13 ans fait le récit de faits similaires survenus dans le courant du mois de janvier. Ils auraient eu lieu au huitième étage de ce même immeuble. Mais ce coup-ci, six adolescents sont présents.

Certains ont avoué les faits

Les six suspects ont été interpellés mercredi 30 janvier avant d'être mis en examen pour viol en réunion. Si certains nient les faits et assurent que l'adolescente était consentante, certains ont avoué qu'elle avait dit "non" à plusieurs reprises.



De plus, toujours selon le quotidien régional, des témoins ont même expliqué que la jeune fille avait tenté de résister à ses agresseurs avant d'être entraînée dans l'immeuble. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction de Versailles.