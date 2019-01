et AFP

Brexit oblige, les députés britanniques seront privés de vacances en février. Prévue le 29 mars, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne requiert en effet la présence des Parlementaires à Londres pour adopter la législation qui la fait entrer en vigueur.



En conséquence, Downing Street assigne les députés à domicile, en supprimant la pause parlementaire d'une semaine prévue le mois prochain. "Le fait que la pause (parlementaire) n'aura pas lieu et que les députés siégeront montre que nous prenons toutes les mesures disponibles pour nous assurer que le 29 mars sera bien notre date de sortie", a déclaré jeudi un porte-parole de Theresa May, la Première ministre britannique.

Une échéance cruciale pour le Royaume-Uni, même si un peu plus tôt jeudi, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, n'excluait pas un report de la date de sortie pour justement permettre le vote des lois nécessaires à sa mise en oeuvre.

Seuls 5 lois sur 13 adoptées

"Il est vrai que si nous finissons par approuver un accord dans les jours précédant le 29 mars, nous pourrions avoir besoin de plus de temps pour adopter la législation nécessaire", a-t-il reconnu sur BBC Radio 4.



Sur les treize lois qui doivent être adoptées avant le Brexit, seuls cinq ont été promulguées. Huit textes doivent encore être votés, et les débats n'ont pas commencé pour certains, dont les mesures portant sur l'environnement et le bien-être animal.