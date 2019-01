publié le 30/01/2019 à 14:02

"Just in case". De la nourriture lyophilisée, un filtre à eau et de quoi allumer un feu au cas où. Face à la possibilité d'un Brexit sans accord, certains Britanniques envisagent déjà le pire : pénuries alimentaires, inflation galopante, augmentation de la criminalité, chômage de masse, effondrement des prix de l'immobilier, pénurie de médicaments, etc...





Le "chaos" dès la sortie de l'Union européenne, c'est bien ce que redoute Lynda Mayall. Comme des centaines de ses compatriotes, cette sexagénaire a fait l'acquisition, pour un peu moins de 350 euros, d'un kit de survie au Brexit.

"Je suis pas inquiète pour le Brexit, je suis inquiète pour le contrecoup (...) Je crains qu'il y aura un peu de chaos lors des six premiers mois jusqu'à ce que les contrôles aux frontières soient réglés" confie-t-elle à la BBC. Du coup, Lynda empile ses provisions chez elle.



"Survivre" le temps que les conséquences brutales du Brexit s'amenuisent, c'est justement l'idée de la "Brexit Box", née dans l'esprit de James Blake, fondateur d'Emergency Food Storage UK, pour face au lendemain du divorce européen.

"Personne ne sait ce qui va vraiment se passer"

"Nous avons essayé de créer une boîte qui donne aux gens les bases dont ils auraient besoin. Elle contient 60 portions de plats principaux et 48 portions de viande, un filtre à eau et un allume-feu au cas où ils auraient besoin de chauffer de l'eau" explique-t-il.



Coup de génie commercial ou véritable psychose nationale? "La peur existe depuis le vote parce que personne ne sait ce qui va vraiment se passer", affirme l'entrepreneur qui assure avoir déjà vendu 600 boîtes en seulement un mois.



Pourtant, du coté des autorités, on exhorte les gens à ne pas réagir de façon excessive en cédant aux sirènes survivalistes. "Les gens n'ont pas besoin de stocker de la nourriture, des filtres à eau ou des allumes-feu", précise ainsi un porte-parole du gouvernement.

"Un niveau élevé de sécurité alimentaire"

"Le Royaume-Uni a un niveau élevé de sécurité alimentaire reposant sur diverses sources, notamment une forte production nationale et des importations en provenance de pays tiers. Ce sera toujours le cas, que nous quittions l'UE avec ou sans accord", ajoute-t-il.



Le pays ne va pas manquer de nourriture, tout au plus "il y aura des situations où nous ne pourrons pas obtenir de manière fiable ce que nous nous attendons à voir sur les étagères tous les jours", affirme Tim Benton. Cet expert en système alimentaire reconnait néanmoins que les ressources seront "presque inévitablement" impactées avec un "Brexit douloureux".



Dès lors, comme disent les Britanniques : "better safe than sorry", mieux vaut prévenir que guérir. En vue de se préparer à une telle éventualité, un groupe Facebook (au déjà 7500 membres) a vu le jour. "48% Preppers" part ainsi du principe que "le Brexit sera mauvais, voire désastreux pour le Royaume-Uni" et entend se préparer aux conséquences pratiques.



Les plus pessimistes ont encore un peu moins de deux mois pour être prêts. La date du Brexit , dont le report a été rejeté au Parlement mardi, est fixée au vendredi 29 mars 2019.