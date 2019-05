publié le 07/05/2019 à 18:37

On en sait un peu plus ce soir sur les deux touristes français disparus depuis le mercredi 1er mai au Bénin. Les deux hommes étaient en vacances dans le parc de la Pendjari, au Nord-Ouest du pays. Le corps de leur guide a été retrouvé criblé de balles samedi, et leur voiture abandonnée à quelques dizaines de kilomètres dans l'Est du Burkina.



Pour le moment, les éléments à la disposition des autorités semblent accréditer la piste de l'enlèvement. Cependant, aucune revendication d'enlèvement ni de demande de rançon n'a été effectuée pour le moment.

Le quai d'Orsay a confirmé que les recherches se poursuivent activement. Des agents du service de renseignement français sont mobilisés, sans oublier les forces spéciales qui opèrent au Sahel depuis le Burkina Fasso.



Le couple venait de Paris. Laurent, 46 ans, est professeur de piano. Son compagnon Patrick, 50 ans, travaille dans la confection de bijoux. Il est originaire de Barenton dans la Manche. C'est là qu'il avait passé sa jeunesse et où réside toujours ses parents.

