publié le 07/05/2019 à 17:42

Ici naît le futur que Google nous prépare. Chaque année, l'entreprise américaine hégémonique fait le point sur ses principaux chantiers au cours d'une grande convention organisée à son siège californien de Mountain View, la Google I/O. L'édition 2019 s'ouvre ce mardi 7 mai à 19 heures (heure française).



À l'origine, ce rendez-vous était l'occasion pour l'entreprise de faire le point sur les améliorations futures de ses logiciels avec les développeurs de son écosystème. Il est désormais aussi fertile en nouveaux produits qu'une keynote d'Apple : en plus des nouvelles fonctions d'Android, on attend cette année les smartphones Pixel 3A, de nouveaux objets connectés pour la maison et des précisions sur Google Stadia.

La Google I/O ne s'adresse plus seulement aux développeurs. Avec la montée en puissance d'Android et de ses son empire de services, son influence dépasse désormais le simple cadre des nouvelles technologies. Google est désormais le système d'exploitation derrière la vie connectée d'un peu plus de deux milliards d'individus sur Terre. La Google I/O sa tribune politique.

À l'heure où la défiance envers les entreprises technologiques atteint des niveaux records, Google l'a bien compris. L'an dernier, la firme a mis l'accent sur son sens des responsabilités en incitant ses clients à moins utiliser ses produits après deux années passées à pousser pour intégrer ses périphériques intelligents au coeur des foyers. Tout l'enjeu sera cette année de trouver le juste milieu entre l'enthousiasme suscité par les nouvelles annonces et le bien-être du grand public.



Le coup d'envoi de la Google I/O 2019 est donné ce mardi à 19 heures avec un discours du PDG du groupe Sundar Pichai à suivre en direct sur RTL Futur.

Suivez les annonces de Google

18h45 - Le PDG de Google Sundar Pichai doit prendre la parole dans quelques minutes.



18h25 - Parmi les annonces les plus attendues figure le smartphone Pixel 3A, la version allégée des Pixel 3 lancés en fin d'année dernière dont l'appareil photo est toujours reconnu aujourd'hui comme l'un des meilleurs du marché. Le Pixel 3A devrait hériter de la même configuration tout en faisant quelques compromis sur la puissance.



17h - Bienvenue dans ce live. Google a donné rendez-vous à la presse et aux développeurs pour le discours d'ouverture de la Google I/O, la grand-messe de l'entreprise où sont révélées les améliorations futures de ses logicielles et ses nouveaux produits.