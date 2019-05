iStock Editorial / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock Editorial / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Date : 07/05/2019

publié le 07/05/2019 à 13:27

Exactement deux ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée ce jeudi 7 mai, les personnes en situation de handicap ne se font plus d'illusions. Son programme avait suscité beaucoup d'espoirs de leur part mais 89% n'ont "pas ou peu" confiance dans le gouvernement pour mieux prendre en compte leur situation, comme le rapporte un sondage commandé par l'association des paralysés de France.





Leur principal problème reste l'accessibilité aux transports et 87% d'entre eux pensent qu'il n'y aura pas d'amélioration. Pierre Cabon, qui a perdu l'usage de ses deux jambes dans l'attentat du Bataclan, estime que le métro reste un gros point noir : "Aujourd'hui, la prise du métro à Paris se résume à pouvoir prendre la ligne 14 car c'est la seule qui a des ascenseurs à toutes ses stations même si on ne peut pas être sûr que l'un des ascenseurs ne va pas être en panne sur le trajet".

Si le métro est un clavaire pour les personnes handicapés, ce n'est pas le cas de tous les moyens de transports comme le souligne Pierre Cabon : "Pour le travail, je prend le tram tous les matins et c'est assez pratique comme il y a une rampe pour accéder au wagon ce qui nous simplifie la vie. Concernant l'avion, c'est assez bien pensé parce qu'en fait toutes les compagnies aériennes ont un système d'assistance qui vous permet d'accéder avec votre siège. C'est plus facile de prendre l'avion que le métro à Paris".

