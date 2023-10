Le Hamas affirme avoir libéré une otage israélienne et ses deux enfants

Au 5e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a déjà fait des milliers de morts, le mouvement affilié aux Frères musulmans a annoncé dans un communiqué avoir libéré "une Israélienne et ses deux enfants". Une vidéo, diffusée dans la foulée, montre une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois combattants armés s'éloigner d'une zone barbelée.

Les combattants du Hamas, au premier jour de leur offensive le 7 octobre notamment contre des localités du sud d'Israël, ont enlevé environ 150 Israéliens, étrangers et binationaux, parmi lesquels des femmes, enfants ou vieillards, selon les autorités israéliennes.

L'attaque surprise d'une ampleur sans précédent a été lancée à partir de Gaza par terre et par air, en plein Shabbat, le jour de repos hebdomadaire juif. L'armée a fait état de 1.200 morts en Israël, la plupart des civils. Dans la bande de Gaza, au moins 1.055 personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées dans les raids aériens destructeurs israéliens menés en représailles, selon les autorités locales.

Netanyahu s'engage à "détruire" le Hamas

Israël a également mobilisé 300.000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de la bande de Gaza, suscitant les craintes d'un assaut terrestre sur le territoire palestinien. "Le Hamas c'est Daech (le groupe jihadiste État islamique, ndlr) et nous allons l'écraser et le détruire comme le monde a détruit Daech", a averti Benjamin Netanyahu après avoir qualifié l'attaque de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah".

"Tout membre du Hamas est un homme mort", a-t-il lancé lors d'une première allocution solennelle commune avec les membres de son cabinet de guerre. "Nous allons effacer le Hamas de la terre", a renchéri le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

C'est avec son rival Benny Gantz que Benjamin Netanyahu a annoncé "la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre" pour la durée du conflit avec le Hamas, qui a continué mercredi à tirer des roquettes essentiellement sur le sud d'Israël.

Cette annonce est intervenue à la veille de l'arrivée jeudi en Israël du secrétaire d'État Antony Blinken pour une visite de solidarité et alors que les États-Unis ont dit être prêts "si nécessaire" à déployer un second porte-avions à des fins de dissuasion.

L'attaque du Hamas a provoqué la sidération en Israël où au moins 169 soldats ont été tués en quatre jours selon l'armée et où se multiplient les récits glaçants de témoins et de rescapés. L'inquiétude grandit par ailleurs sur le sort des personnes enlevées par le Hamas.