Médecin militaire : "On soigne tout le monde, même l'ennemi", témoigne Nicolas Zeller

Ce lundi 9 janvier, dans "Jour J", Flavie Flament a eu le plaisir de recevoir un médecin militaire engagé dans les forces spéciales. Il s'appelle Nicolas Zeller, il nous raconte la guerre, ceux qui la font et comment il a risqué sa peau pour sauver celle des autres, des vallées afghanes aux plaines du Moyen-Orient.



À 46 ans, ce médecin soldat a rempli des dizaines de carnets de notes, mêlant choses vues et réflexions glanées sur le terrain. Passé par le 13e régiment de dragons parachutistes, il a baroudé sur les champs de bataille du commandement des opérations spéciales, en Afghanistan, en Afrique, en Irak, entre autres.



Militaire et médecin, Nicolas Zeller ne soigne pas seulement les blessés de son pays, mais aussi ceux de l'ennemi. "Le médecin sur le champ de bataille, il va soigner tout le monde, et ça depuis qu’il y a des médecins sur le front, c’est comme ça que ça marche", soutient-il.

Soigner l'ennemi était une idée de Napoléon Bonaparte

Historiquement, l'idée est venue de Napoléon Bonaparte. Face aux Prussiens, le 8 février 1807, la Bataille d'Eylau a fait énormément de morts et de blessés. L'empereur a alors décidé de prendre les choses en main.

" L’empereur qui est lui-même impressionnée par la quantité des blessés, à la fois dans le camp de la coalition française et à la fois dans le camp Prussien, demande à ses chirurgiens de soigner tout le monde, et ça, ça n’a jamais changé depuis. Donc les militaires et médecins français s’assurent que le champ de bataille soit vide de blessés", explique Nicolas Zeller.

Alliés ou ennemis, Nicolas Zeller soigne donc tout le monde. "On leur porte secours, on les évacue, on les soigne et dans certains pays, ils sont pris en charge par des structures comme La Croix Rouge", décrit le militaire qui doit suivre des procédures très précises, respectant des conventions et des droits signés par son pays.



On prend les blessés à hauteur de nos moyens techniques Nicolas Zeller

"La France a signé, a ratifié tous les documents internationaux qui tentent de régir ce que peut-être le chaos, que ce soit les Conventions de Genève ou le Droit International Humanitaire, les médecins militaires sont naturellement concernés par ses documents. Donc on prend les blessés à hauteur de nos moyens techniques. Si je suis à pied avec mon petit sac, je ne pourrai pas faire la même chose que si je suis dans un véhicule avec beaucoup de matériel ou si je suis dans un hélicoptère avec encore plus de matériel", explique-t-il aussi sur RTL.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

