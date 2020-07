et AFP

"L'adhésion au mouvement ne fera que croître, au même rythme que les mensonges que l'Europe nous raconte", a déclaré l'élu lors d'une conférence de presse organisée à la chambre des députés. Gianluigi Paragone a lancé son parti souverainiste "Italexit" en vue de faire sortir son pays de l'Union européenne, ce jeudi 23 juillet.

Il y a deux jours, Gianluigi Paragone, ex-membre du Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) et ancien journaliste de télévision, a rencontré Nigel Farage, le chef du parti du Brexit. Cette création suit de près l'accord sur un plan de relance européen, dont l'Italie est la première bénéficiaire.

Mardi 21 juillet, l'homme politique a expliqué croire que "le citoyen européen n'existe pas" et il a annoncé "l'écroulement prochain" de l'Union européenne dans le quotidien La Repubblica. Gianluigi Paragone a eu des liens par le passé avec la Ligue du souverainiste Matteo Salvini avant d'être élu avec le M5S, parti qu'il a quitté.

"La plupart des Italiens ne veulent pas quitter l'UE. Seuls 30 % environ, voire 40 % à certains moments, disent oui à un départ", a déclaré à l'AFP le politologue Renato Mannheimer. Si la volonté d'abandonner l'euro est un peu plus forte, "je ne crois pas que le parti de M. Paragone puisse constituer un public assez important pour la sortie de l'Italie", a-t-il affirmé.



Les Italiens ont quelque peu perdu fois dans l'Europe face à son inaction au début de la crise du coronavirus, mais le soutien à la construction européenne augmente de nouveau. Ces dernières années, le M5S et la Ligue ont tous deux atténué leurs positions anti-européennes pour attirer des électeurs plus modérés.