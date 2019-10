publié le 19/10/2019 à 18:47

Une marée humaine s'est amassée dans les rues de Rome. Au moins 50.000 personnes selon la police et 200.000 selon les organisateurs ont défilé dans la Ville éternelle et répondu à l'appel de Matteo Salvini. L'ancien ministre de l'Intérieur voulait sonner la charge contre le nouveau gouvernement mais aussi relancer son propre mouvement, en quête du pouvoir.

Lorsque Matteo Salvini a fait son apparition sur l'immense estrade, ses sympathisants ont brandi leurs drapeaux pour le soutenir. Selon une retraitée, il représente l'avenir du pays : "C'est le sauveur de l'Italie et la seule personne qui réussit à nous donner confiance. Il parle avec nous comme moi je suis en train de parler avec vous". Très à l'aise, l'ancien ministre de l'Intérieur a attaqué les migrants, multipliant les références religieuses et en taclant le gouvernement en place.

Cet événement se veut aussi "l'acte fondateur d'un projet visant à élargir le parti à des forces différentes", en vu des prochaines échéances électorales. Actuellement, le parti du leader d'extrême droite navigue entre 30% et 33% des intentions de vote et reste le premier du pays, le M5S et le Parti démocrate oscillant chacun entre 18% et 20%, selon les sondages.

