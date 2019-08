publié le 12/08/2019 à 12:33

Encore une fois, Nigel Farage se fait remarquer et pas dans le bon sens .Le dirigeant du Parti du Brexit s'en est violemment pris à la famille royale lors de la Conservative Political Action Conference, une réunion politique de la droite conservatrice, organisée à Sydney samedi 10 août. Si la presse n'était pas conviée, des extraits de ce dîner ont fuité dans la presse anglo-saxone.

Comme le rapporte The Guardian, Nigel Farage a commencé par évoquer la mère d'Elizabeth II, la Reine mère morte en 2002. Il a ainsi dressé le portrait d'une femme "légèrement en surpoids, grosse fumeuse, buveuse de gin, qui a vécu jusqu’à 101 ans", avant de souhaiter à Elizabeth II la même longévité pour que le prince Charles ne soit jamais couronné roi.

Car pour Nigel Farage, la reine Elizabeth est "une femme incroyable, impressionnante". "Nous avons de la chance de l'avoir", a-t-il lancé. Ses propos à l'encontre du prince Charles sont toutefois moins tendres. "Tout ce que je peux dire c’est que Charlie Boy est maintenant dans ses 70 ans… Puisse la reine vivre longtemps, très longtemps", a-t-il déclaré.

Et puis il a rencontré Meghan Markle, et tout s'est écroulé Nigel Farage à propos du prince Harry





Le député européen a ensuite ciblé le prince Harry. "C'est terrifiant ! Voilà Harry, voilà ce jeune homme, brave, turbulent, viril, qui s’attire des ennuis, qui se pointe à des soirées entre mecs habillé indécemment, boit trop et cause toutes sortes de problèmes. Et puis le voilà devenu un officier courageux qui a fait sa part en Afghanistan. Il était le jeune membre de la famille royale le plus populaire qu’on ait vu depuis 100 ans !", a commencé Nigel Farage, avant d'évoquer le duc et la duchesse de Sussex qui ont annoncé ne vouloir que deux enfants pour préserver l'environnement. Une décision loin de plaire à Nigel Farage.

"Et puis il a rencontré Meghan Markle, et tout s’est écroulé. On nous a annoncé la semaine dernière qu’Harry et Meghan allaient avoir deux enfants… Et nous ignorons complètement le véritable problème auquel la Terre fait face, le fait que la population mondiale explose mais personne n’ose en parler, personne n’ose s’en occuper, et que le prince Harry a deux enfants n’est pas pertinent, étant donné qu’il y a désormais 2,6 millions de Chinois et d’Indiens sur cette Terre", a-t-il conclu.