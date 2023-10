Après un poignant message publié sur les réseaux sociaux dès samedi, le dessinateur Joann Sfar était l'invité de RTL, mardi 10 octobre. Avec une aquarelle, il rappelait l'un des messages inculqués aux plus jeunes. On y voit deux caractères hébraïques peints en bleu, et ces mots en dessous : "Cela veut dire nous vivrons".

Sur RTL, l'artiste connu pour ses bandes dessinées a eu des mots durs contre la cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot. Il s'insurge contre le fait que la députée ait refusé "de reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste". Mardi, devant des journalistes, elle a botté en touche : "C'est la branche armée qui est aujourd'hui responsable de crimes de guerre", a-t-elle réagi. "Que le sort des Juifs l'indiffère, ce n'est pas nouveau. Mais, en plus, je la trouve arabophobe et islamophobe", a déclaré ce mardi soir Joann Sfar sur RTL.

"Il ne faut pas confondre le monde arabe avec les mollahs, avec le Hamas. Quand Mathilde Panot s'aligne sur le Hamas, c'est aussi une insulte au monde arabo-musulman. Il vaut mieux que ça", estime le dessinateur dont l'intégralité de la famille paternelle est en Israël.