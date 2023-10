Conflit Israël-Hamas : comment la position de La France insoumise fait vaciller la Nupes

De nombreux rassemblements sont prévus lundi 9 octobre dans toute la France, de Strasbourg à Nice en passant par Bordeaux, pour soutenir Israël après les violentes et meurtrières attaques du Hamas, subies le week-end dernier. Le Crif, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelle à une marche de solidarité dans la soirée à Paris. Un rassemblement pro-palestinien a en revanche été interdit lundi soir à Lyon en raison du risque de trouble à l'ordre public, un appel à manifester relayé par plusieurs organisations d'extrême-gauche. Depuis les attaques du Hamas, les Insoumis ont de leur côté refusé d'afficher une condamnation claire et nette, contrairement à la plupart des partis politiques.

"L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est", avait affirmé LFI samedi, se gardant bien d'employer le mot de "terrorisme". Cette position fait vaciller la Nupes, l'alliance de gauche à l'Assemblée nationale, et choque considérablement les Socialistes.

Jérôme Guedj se dit "dégoûté"

Le parti socialiste, le parti communiste et les écologistes ont eux condamné clairement et unanimement l'attaque du Hamas contre Israël. LFI se distingue en parlant "d'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas". Une offensive que certains parlementaires justifient par la politique menée par Israël contre les Palestiniens. Louis Boyard a par exemple accusé le gouvernement français d'avoir fermé les yeux sur "la colonisation et les exactions en Palestine". Jean-Luc Mélenchon n'a, de son côté, pas condamné le Hamas. Manuel Bompard, le coordinateur de LFI et l'un des principaux dirigeants du mouvement, a tout de même fini par dénoncer "des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre", lundi matin sur France 2.

Mais ces approches radicalement opposées fissurent l'alliance de gauche. Le socialiste Jérôme Guedj, l'un des plus fervents défenseurs de la Nupes et qui a été politiquement très proche de Jean-Luc Mélenchon, s'est dit "dégoûte" samedi et se posait la question de quitter l'alliance de gauche. Les anti-Nupes du PS y voient en tout cas une validation de leurs réticences, de la maire de Paris Anne Hidalgo au maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.