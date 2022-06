Incidents au Stade de France : ce serait "un scandale" s'il n'y a plus les vidéos, réagit sur RTL le sénateur Buffet

Douze jours après les incidents qui ont émaillé l'avant-match de la finale de la Ligue des Champions, le maire de Liverpool, Steve Rotheram, plusieurs décisionnaires de la FFF et le préfet Didier Lallement étaient auditionnés ce jeudi par le Sénat.

Une commission sénatoriale dirigée par François-Noël Buffet. Sur RTL, le sénateur LR du Rhône a certifié que seulement "2.536 faux billets avaient été scanné aux portiques du stade". Un chiffre (très) éloigné de ceux de Didier Lallement ou Gérald Darmanin qui affirment qu'entre 30.000 et 40.000 personnes venues sans billets ont tenté de pénétrer dans le Stade de France. "On est incapables de prouver qu'il y avait 35.0000 personnes sans billets ou avec des faux", a-t-il assuré.

Durant cette commission, Didier Lallement a reconnu que ces incidents étaient un "échec". Il a aussi expliqué que les vidéos de surveillance du Stade de France n'ont pas été conservés. En effet, "la réalité de la procédure, c'est que pour préserver la vie privée, il y a un délai (sept jours) ou la vidéo est écrasée", explique François-Noël Buffet. "Pour la conserver, il faut que l'autorité, qui s'appelle le ministre ou le préfet demande au procureur de la République la conservation, or semble-t-il cela n'aurait pas été fait. "Si c'est cela, c'est un véritable problème, éventuellement un vrai scandale", ajoute-t-il. "Parce que le seul moyen que l'on a de vérifier les propos des uns et des autres (...) ce sont les vidéos, sinon on ne sera jamais la vérité", conclut le sénateur.

