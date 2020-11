publié le 18/11/2020 à 14:30

Joe Biden a promis un "gouvernement qui représente l'Amérique". Pour cela, le futur président s'est lancé dans la composition d'une équipe mixte et féminisée sans attendre, que Donald Trump reconnaisse sa défaite.

L'ex vice-président, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a choisi un démocrate chevronné, Ron Klain, pour être son chef de cabinet ("Chief of Staff") à la Maison Blanche et a déjà nommé plusieurs de ses futurs conseillers. Parmi eux, on retrouve notamment Jen O’Malley Dillon, sa directrice de campagne, au poste d'adjointe du très influent "Chief of Staff".

Plus délicate, la composition de son gouvernement devrait intervenir, au moins en partie, aux alentours de Thanksgiving (26 novembre), rapporte CNN. Les ministres devront ensuite être confirmés au Sénat, dont la majorité restera républicaine sauf si les démocrates parviennent à remporter deux élections partielles en janvier.

Mais des noms circulent déjà pour occuper les différents postes de la future administration Biden. Petit tour d'horizon.

Affaires étrangères

Les affaires étrangères pourraient ainsi être attribuées à Susan Rice, dont le nom circulait un temps pour la vice-présidence. Ancienne ambassadrice à l'ONU et ex-conseillère à la Sécurité nationale sous la présidence de Barack Obama, cette diplomate très capée pourrait se glisser rapidement dans les habits de secrétaire d'État. Réputée offensive, cette Afro-Américaine de 56 ans entretient également de très bonnes relations avec Joe Biden.

Petit bémol : elle n'a jamais été élue et a été éclaboussée par la polémique sur l'attaque de 2012 contre la mission diplomatique américaine de Benghazi, en Libye, ce qui pourrait compliquer sa confirmation.

Autre prétendant à ce poste très prestigieux de la future administration Biden, le sénateur Chris Coons, un ami proche de Joe Biden, qui pourrait se révéler un choix plus consensuel en vue de la confirmation. Le sénateur Chris Murphy, plus proche de l'aile gauche du parti démocrate, et le diplomate William Burns, numéro deux du département d'État sous Barack Obama, sont également pressentis.

Finances

L'une des responsables de la Banque centrale américaine, Lael Brainard, 58 ans, est la mieux placée pour devenir secrétaire au Trésor, ont assuré à l'AFP des sources financières proches de Joe Biden. Seule démocrate parmi les gouverneurs de cette institution, elle s'est distinguée en s'opposant à des dérégulations dans le secteur bancaire et en insistant sur la lutte contre le changement climatique.



Joe Biden, qui fidèle à son image de "rassembleur" aimerait nommer un ou deux républicains dans son équipe, semble aussi s'intéresser à Meg Whitman, une cheffe d'entreprise qui fut candidate républicaine pour le poste de gouverneur de Californie en 2010.



Co-présidente d'un fonds d'investissement, Mellody Hobson, l'une des femmes noires les plus influentes de Wall Street, pourrait bénéficier du souhait des élus afro-américains de voir une personne de couleur tenir les cordons de la bourse des États-Unis. Également dans la course, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen ou l'Afro-américain Roger Ferguson, longtemps à la tête d'un des plus gros fonds de pension du pays.

Défense

Michèle Flournoy, ancienne ministre déléguée à la Défense sous le président Barack Obama, a une tête d'avance sur ses concurrents. Riche d'une longue expérience au Pentagone, cette femme de 59 ans est respectée au-delà des rangs démocrates et pourrait être facilement confirmée au Sénat. Si c'était le cas, elle deviendrait la première femme à diriger un ministère dont les commandes ont toujours été aux mains d'hommes blancs.



Le nom de la sénatrice Tammy Duckworth, une ancienne militaire d'origine asiatique qui a perdu ses deux jambes en Irak, de son collègue Jack Reed, membre de la commission des Forces armées, circulent aussi pour le poste.

Justice

Doug Jones, 66 ans, vient d'échouer à conserver son poste de sénateur de l'Alabama, arraché en 2018 à un rival englué dans un scandale d'abus sexuel, mais semble bien placé pour devenir "Attorney General" des États-Unis. Ancien procureur fédéral, il avait mené en 2002 les poursuites contre d'anciens membres du Ku Klux Klan, responsables de l'attaque meurtrière contre une église noire à Birmingham en 1963.



Ancienne du ministère de la Justice, Sally Yates, 60 ans, est également dans la course. Restée en fonction au début de la présidence de Donald Trump, elle avait été limogée après son refus de soutenir un décret migratoire controversé. Un responsable du parti démocrate, Tom Perez, autre ancien du gouvernement Obama, est aussi pressenti.

Sanders, Warren ou Buttigieg ?

Enfin, les anciens concurrents de Joe Biden à la primaire démocrate pourraient-ils entrer dans son gouvernement? Le président élu sur une ligne modérée ne semble pas envisager de nommer les progressistes Bernie Sanders, qui ne cache pas son intérêt pour le ministère du Travail, ou Elizabeth Warren.



Mais Pete Buttigieg, 38 ans, ancien maire de South Bend et homosexuel assumé, pourrait être nommé ministre des Anciens combattants ou ambassadeur à l'ONU, ce qui pourrait servir lui servir de tremplin pour la suite de sa carrière.