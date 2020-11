publié le 17/11/2020 à 07:27

Plus que jamais, les chaînes d’information américaines ont joué un rôle essentiel dans la présidentielle. Pour cette élection 2020, elles auront en effet pris ouvertement partie pour un candidat, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump. CNN, par exemple, aura toujours affiché la couleur en se positionnant clairement contre le président sortant.

Mais Fox News, qui a pourtant toujours pris fait et cause pour le grand gagnant de 2016, a surpris jusqu'au républicain lui-même en annonçant avant tout le monde la victoire de son rival démocrate en Arizona, puis en allant jusqu'à modérer les allégations de ce dernier sur un scrutin jugé "frauduleux", et sans que la moindre preuve ne soit avancée.

Dès lors, la rupture de Fox News avec le camp Trump semble bel et bien consommée tant le locataire actuel de la Maison-Blanche vante désormais sur Twitter ses concurrents ultra-conservateurs et beaucoup plus acquis à sa cause : OAN (One America News Network) et Newsmax. Des trumpistes, eux, purs et durs.

Le fonds de capital-investissement Hicks Equity Partners (du nom de Thomas Hicks, un allié de Donald Trump) réfléchit depuis plusieurs mois à faire l'acquisition ou à prendre une participation chez Newsmax TV, selon The Wall Street Journal.

