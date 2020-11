Présidentielle américaine : Bernie Sanders, futur ministre sous Joe Biden ?

publié le 12/11/2020 à 17:34

Si Donald Trump refuse toujours de reconnaître la victoire de son concurrent, Joe Biden, lui, s’active en coulisses pour composer sa future équipe dirigeante. Les candidats sont nombreux, et certains n’hésitent pas à se mettre à disposition du futur président américain.

C’est le cas de Bernie Sanders, sénateur du Vermont et ex-candidat à la primaire démocrate organisée en 2020 avant l’élection présidentielle. Sur CNN, mercredi 11 novembre, le septuagénaire s’est laissé aller aux spéculations. "Si j'avais un portefeuille qui me permettait de me battre pour les familles de travailleurs, est-ce que je le ferais ?", a-t-il questionné, avant de répondre par l’affirmative : "Oui je le ferai."

Relancé quant à un éventuel poste de secrétaire au Travail, Bernie Sanders a éludé sa réponse, sans pour autant écarter l’hypothèse. "Ce qui est vrai, c'est que je veux faire tout ce que je peux pour protéger les familles de travailleurs de ce pays qui vivent actuellement sous une énorme contrainte. Que ce soit au Sénat, que ce soit dans l'administration Biden, qui sait".

Mardi, CNN assurait que l’élu du Vermont avait approché plusieurs responsables syndicaux afin d’obtenir leur soutien en vue d’une nomination au poste de secrétaire au Travail.