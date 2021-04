publié le 09/04/2021 à 07:32

Ce matin nous parlons cinéma avec le succès du moment outre-Atlantique : celui de la bataille entre deux géants, Godzilla contre Kong. On n'avait plus l’habitude d’employer le mot "succès" pour une sortie cinéma.

Le duel entre Godzilla ce lézard géant radioactif et le roi Kong a en fait un autre enjeu que la survie de l’humanité : celui de la résurrection de l’industrie du cinéma. Notamment aux États-Unis, puis ensuite dans les pays du monde entier. Forcément, la grande différence avec de nombreux pays, dont la France, c’est que l'on peut aller au cinéma aux États-Unis depuis plusieurs semaines.

À New York, toutes les salles ne sont pas ouvertes mais on peut en trouver facilement. Il faut réserver, respecter des distances entre spectateurs et porter le masque. Mais, on peut voir un film très facilement. Godzilla vs Kong a engrangé 49 millions de dollars de recettes lors de sa première semaine de sortie. Et c’est un nouveau signe encourageant vers un retour à la vie normale.

Peu de concurrence dans les salles obscures

Si le terme succès est relatif, il faut rappeler qu'on parle d'un monde sous coronavirus. Si on rapporte au coût de production qui est de 160 millions de dollars, ce n’est pas évident que ce soit un énorme succès, même s’il devrait être rentabilisé. Quoi qu'il en soit, c’est de loin le meilleur chiffre depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Godzilla vs Kong est la première grosse production à sortir tandis qu’une part importante des Américains est vaccinée : 20 % de la population a reçu ses deux doses, et il y a 3 à 4 millions de personnes supplémentaires par jour qui sont vaccinées.

Toutefois, le succès de cette grosse production est à relativiser car il n’y a quasiment pas de concurrence. La plupart des studios attendent encore un peu avant de sortir leur film. Mais ça montre une envie, une tendance. Les spécialistes espèrent que cet été, on retrouvera 70% de sa capacité d’avant le coronavirus. Il compte aussi sur l’envie, le manque. Les sorties du mois de juillet seront un test, notamment la suite très attendue de Top Gun.

Changement de stratégie pour les studios

Néanmoins, la pandémie risque d’avoir changé les habitudes, et bouleversé l’industrie du cinéma. En effet, les Américains ont perdu le réflexe d’aller au cinéma, et les studios ont surtout dû changer de stratégie. Ils ont parfois sorti leur film sur les plates-formes, parfois en exclusivité, comme pour : Tenet de Christopher Nolan.

Certains ont également sorti leur film simultanément au cinéma et sur les plates-formes de streaming comme ce fut le cas pour Wonder Woman 1984. Du coup, les Américains se sont faits à cette idée qu’ils pouvaient désormais voir un film le jour de sa sortie, à domicile. Ainsi, 3,5 millions de personnes ont regardé Godzilla vs Kong sur leur ordinateur la première semaine.

La révolution actuelle c’est que les grands studios de cinéma sont désormais liés aux grands opérateurs de téléphonie qui détiennent aussi les plates-formes. En outre, promettre aux consommateurs de pouvoir regarder un film sur son ordinateur dès le jour de sa sortie au cinéma, forcément c’est un produit d’appel. C’est aussi pour ça qu'il est important que Godzilla vs Kong fasse beaucoup d’entrées dans les salles, si on ne veut pas que ces dernières ne disparaissent au fil des ans. C’est un nouvel enjeu créé par l’épidémie.