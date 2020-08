publié le 26/08/2020 à 15:07

Les stars sont (presque) tous et toutes comme nous et aiment se rendre au cinéma. Pour la sortie de Tenet, nouveau film de Christopher Nolan entre James Bond et Matrix, Tom Cruise s'est rendu dans un cinéma londonien.

Malgré son masque contre le coronavirus, l'acteur de Mission Impossible est reconnu par des fans depuis son taxi. "Comment est-ce possible ? Je porte un masque", demande Tom Cruise à la caméra. Il se retrouve ensuite au cinéma, devant l'affiche de Tenet, où s'affichent les acteurs John David Washington (BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan) et Robert Pattinson (The Batman).

Tom Cruise entre dans la salle, quasi pleine et où tout le monde semble porter un masque. On a une image rapide du générique d'ouverture du film, puis les applaudissements du public (et de Tom Cruise). "C'est génial d'être de retour au cinéma avec vous !", déclare l'acteur à la fin de la vidéo.

Avec cette vidéo, l'acteur encourage les spectateurs et spectatrices à retourner au cinéma, fortement impacté par la pandémie mondiale, et à découvrir Tenet, présenté de part et d'autres comme le film qui va sauver les salles obscures.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020