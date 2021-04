Crédit : New Line Cinema / WingNut Films / Collection ChristopheL via AFP

publié le 06/04/2021

En 1991, alors que La Communauté de l'anneau, premier volet de la saga à succès du Seigneur des Anneaux, ne devait sortir que dix ans plus tard sur grand écran, les romans de J.R.R. Tolkien faisaient l'objet d'une adaptation pour la télévision soviétique. Intitulé Khraniteli, ce téléfilm réalisé avec un budget extrêmement réduit vient d'être exhumé, trente ans après sa diffusion.

D'une durée de 50 minutes, il s'agirait de la seule adaptation produite en Union Soviétique, indique The Guardian. Et c'est la semaine dernière qu'il a refait surface, lorsque la chaîne russe de Léningrad, Pétersbourg TV-5 l'a mis en ligne sur YouTube, en deux parties. Les vidéos, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ont déjà été visionnées plus de 800.000 fois.

"Les fans ont longtemps recherché cette archive, mais n'ont jamais été capables de la retrouver et ce, durant des décennies", peut-on lire sur World of Fantasy, un site russe qui s'est intéressé aux différentes adaptations, et cité par The Guardian. Les costumes et les décors, rudimentaires, associés aux drôles d'effets spéciaux et à l'ajout d'un narrateur, nous transportent très loin de l'adaptation proposée par Peter Jackson.

Les amoureux de la saga à succès écrite par J.R.R. Tolkien pourront très bientôt en découvrir une nouvelle adaptation, sous la forme d'une série, diffusée par Amazon Prime Video, comme nous l'avions détaillé dans un précédent article. Cinq saisons ont été annoncées.