"Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" : quelles sont les stars du casting ?

publié le 08/04/2021 à 12:46

Après une longue pause dans la production (coronavirus oblige), le tournage du prochain film Astérix va enfin pouvoir commencer. Une saga de blockbusters qui, depuis le succès d'Opération Cléopâtre, a toujours su attirer une myriade de célébrités. C'est sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram que les stars ont annoncé leur participation au film de Guillaume Canet. Chacun a dévoilé le nom de son personnage qu'il soit un pilier de la bande-dessiné ou un nouveau personnage.

Guillaume Canet incarnera Astérix et Gilles Lellouche sera son fidèle ami Obélix. Pierre Richard a annoncé qu'il enfilera la robe du druide Panoramix. Marion Cotillard sera Cléopâtre, un rôle précédemment porté par Monica Bellucci. La chanteuse Angèle incarnera Falbala et l'humoriste Chicandier a annoncé être le prochain interprète d'Ordralfabétix, le célèbre poissonnier du village des irréductibles guerriers. Vincent Cassel jouera César. José Garcia changera de casquette pour ne plus être l'infâme Couverdepus (Astérix aux Jeux olympiques) mais Biopix.

Les humoristes auront forcément un grand rôle à jouer. McFly et Carlito abandonnent pour l'heure les défis élyséens pour rejoindre Rome et jouer Radius et Cubitus. Monsieur Fraize sera Plexus, Thomas VDB, Sinus, et Issa Doumbia, Baba. Jérôme Commandeur sera le chef du village Abraracourcix toujours perché sur son bouclier. Audrey Lamy qui jouera Bonemine, son épouse aura certainement quelques belles piques à lui lancer. Zlatan Ibrahimovic jouera Antivirus, un nom qui laisse présager une référence à la pandémie actuelle. Manu Payet incarnera Ri Qi Qi (rappelons que le film aura des personnages chinois, empire du Milieu oblige), Bun Hay Mean, plus connu sous le pseudonyme "Chinois marrant", jouera Deng Tsin Qin. Laura Felpin sera Carioca et Vincent Desagnat a annoncé jouer Perfidus, un nom qui ne présage rien de bon.

Angèle ne sera pas la seule musicienne à être de la partie : Orelsan a annoncé avoir décroché le rôle de Titanix et Mathieu Chedid sera Remix. Qui dit chanteur, dit barde : Philippe Katerine sera Assurancetourix et ne manquera pas de casser les oreilles de tout le village. Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu devrait sortir en salles courant 2022.