publié le 02/04/2021 à 19:20

Alors que beaucoup misent sur leur efficacité, l'arrivée sur le marché des autotests tarde un peu en France. Une lenteur que ne comprend pas Martin Blachier, épidémiologiste et médecin de santé publique, qui milite pour l'utilisation de ces autotests qui ont été validés par la Haute autorité de Santé (HAS).

"Dans tous les pays d'Europe ils sont utilisés, la sciences a dit qu'ils étaient efficaces et la HAS les a approuvé. Je rappelle que ce sont les mêmes tests que ceux qui sont utilisés aujourd'hui par les pharmaciens pour faire de l'antigénique", souligne le Professeur Martin Blachier qui ne voit pas "où est la polémique scientifique".

"Il faut qu'on ait un plan autour de ces autotests parce que je le répète : ils sont en capacité en mai de nous faire reprendre une vie normale, donc il faut qu'on se prépare pour bien les utiliser et faire en sorte qu'ils puissent nous libérer", martèle l'épidémiologiste au micro de RTL.

Il faut vraiment se fixer la date du 15 mai pour être capable de rouvrir la France Professeur Martin Blachier





"Pour l'instant on a un ministère de la Santé qui n'a pas bien compris le potentiel de ces autotests", regrette le médecin, selon qui il faut "passer du 'tester, tracer, isoler' qui ne fonctionne pas à du tester, tester, tester et encore tester et parfois isoler".

"En plus de la vaccination on va avoir besoin de ces autotests : les Américains l'ont compris, les Anglais l'ont compris, les Allemands l'ont compris, à notre tour de le comprendre également", insiste Martin Blachier qui assure que "si les Français faisaient un test toutes les semaines, ce serait plus efficace qu'un confinement".

"Il faut vraiment se fixer la date du 15 mai pour être capable de réouvrir la France, c'est possible et il faut y travailler jusqu'au 15 mai", plaide le Professeur Blachier. "C'est possible mais il faut se retrousser les manches, mettre des choses en place plutôt que d'uniquement penser à la restriction", conclut-il.