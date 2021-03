publié le 31/03/2021 à 11:33

Netflix France a présenté le 30 mars 2021 son programme 2021. Du côté de l'Hexagone, 27 productions ont été annoncées, des séries, des films et des documentaires… Coté séries, on retrouve la très attendue partie 2 de Lupin avec Omar Sy pour cet été, la saison 3 de Family Business avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen, La part du feu sur l'incendie de Notre Dame ou encore Braqueurs avec Sami Bouajila.

Après avoir fait la part belle à des genres comme l'épouvante (Marianne) ou le fantastique historique (La Révolution), Netflix veut se concentrer en 2021 "sur des propositions plus fédératrices et plus grand public". Au programme : Disparu à jamais, l'adaptation française du polar d'Harlan Coben par David Elkaïm et Vincent Poymiro, les scénaristes de En Thérapie, portée notamment par Finnegan Oldfield et Nicolas Duvauchelle. ,Nous n'oublions pas aussi Johnny by Johnny, une série documentaire qui reviendra sur "l'idole des jeunes". Actuellement en tournage, deux autres séries prévues pour 2022 : Les Sept Vies de Léa, une série adolescente "lumineuse" plongée dans les années 90 avec Mélanie Doutey, Raïka Hazanavicius, et Samuel Benchetrit et Bendo écrite par l'humoriste Nawell Madani.

Côté cinéma, Netflix prépare des cocktails improbables avec Le dernier mercenaire avec Jean-Claude van Damme, Patrick Timsit, Alban Ivanov ou Miou Miou pour cet été. 8 rue de l'humanité de (et avec) Dany Boon, évoquera le confinement dans un immeuble parisien avec François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal, Elie Semoun. la sortie est espérée en fin d'année. On a aussi appris le tournage de la suite de De l'autre côté du périph avec Omar Sy et Laurent Lafitte… De quoi occuper les 7 millions de nos concitoyens abonnés à Netflix, sans compter le rayonnement international de ces productions tricolores. S'y ajoutent : A tombeau ouvert, remake d'un thriller coréen de 2014, A Hard Day, un premier film avec Franck Gastambide et Simon Abkarian et d'autres gros projets, déjà annoncés comme Bigbug de Jean-Pierre Jeunet.

Une obligation européenne

"Nos abonnés veulent avant tout des histoires dans lesquelles ils se reconnaissent", a expliqué Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, directrice de la communication de Netflix en France. Outre des partenariats avec des écoles et associations "pour identifier les talents de demain et favoriser une plus grande diversité", Netflix a étoffé ses équipes françaises, notamment en allant piocher chez son concurrent Canal+. Pierre Saint-André, ancien directeur adjoint de la fiction française, a ainsi rejoint la plateforme.

Si le "style français" fait mouche auprès des abonnés cette montée en puissance du "made in France" aidera aussi la plateforme à remplir ses nouvelles obligations européennes. À terme, les plateformes devront proposer au moins 30% d'œuvres européennes dans leurs offres. "Nous nous rapprochons de plus en plus de cet objectif", poussés par toutes nos implantations à Madrid, en Italie, en Allemagne", a confirmé Anne-Gabreille Dauba-Pantanacce.