publié le 22/05/2019 à 20:06

C'est une découverte qui pourrait complètement modifier l'héritage de la "Reine de la soul", décédée le 16 août 2018. Trois testaments écrits à la main, parfois difficiles à déchiffrer, ont été retrouvés dans la maison d'Aretha Franklin, près de Détroit, dont un sous un coussin. L'information est révélée par le quotidien britannique The Gardian qui précise que l'avocat de la succession de la chanteuse, David Bennett, ne sait pas s'ils sont légaux.



Le dernier des trois testaments date de mars 2014 et semble donner ses actifs aux membres de sa famille. Toutefois, il est extrêmement difficile de déchiffrer certains extraits qui comportent des mots rayés et des annotations dans les marges. Les deux autres datent de 2010, année durant laquelle Aretha Franklin s'est fait diagnostiquer un cancer du pancréas, et ont été découverts dans une armoire.

Jusque-là, sa famille déclarait ne pas avoir reçu de testament. Leur avocat David Bennett a donc remis les manuscrits ce lundi 20 mai à la justice américaine et une audience a d’ores et déjà été fixée au mercredi 12 juin. En avril, la juge Jennifer Callaghan a approuvé l’embauche d’experts pour évaluer les biens et les effets personnels de la chanteuse, y compris les souvenirs, les robes de concert et son mobilier mais aussi des impôts qui restent impayés.