Beyoncé annonce son retour musical pour accompagner une période de "renaissance"

Beyoncé lors d'un concert de sa tournée "On The Run Tour II", le 3 juillet 2018. (illustration)

Le 4 septembre 2021, Beyoncé aura 40 ans. Et si, la Queen B peut s'attendre à une avalanche de cadeaux de ses proches, elle semble bien décidée à en faire un très gros à ses fans. Dans une longue interview au magazine américain Harper's Bazaar, Beyoncé a annoncé qu'elle travaillait bien sur un projet musical d'envergure, cinq ans après son tonitruant Limonade.

Ces nouveaux morceaux s'annoncent joyeux et dynamiques. Beyoncé veut penser à l'après-Trump, à l'après-Covid... Elle veut offrir à son public une échappatoire. "Dans ce monde de confinement et d'injustices, je pense que nous sommes tous prêts à aimer, voyager et rire de nouveau. Je sens qu'une renaissance émerge et je veux accompagner cette évasion", confie la chanteuse.

"Je suis en studio depuis plus d'un an et demi. Parfois ça me prend un an pour trouver le bon son, le bon rythme... Un refrain peut avoir plus de 200 harmonies combinées. Mais il n'y a rien qui surpasse le niveau de passion, d'amour et de guérison que je ressens en studio. Après 31 ans, c'est toujours aussi excitant que quand j'avais 9 ans. Mais oui, de nouveaux morceaux arrivent !", promet Beyoncé.

Beyoncé semble très heureuse de débuter de nouveau chapitre dans sa vie et n'attend que des choses positives de cette décennie charnière. "Je veux explorer de nouveaux aspects de ma vie que je n'ai pas encore découverts, profiter de mon mari et de mes enfants, continue-t-elle. Je veux voyager sans avoir à travailler. Je veux que cette décennie soit pleine de joie, de fête et d'amour donné et reçu. Je veux donner beaucoup d'amour à ceux qui m'aiment en retour".

La chanteuse n'a pas annoncé de titres, de thématiques, de collaborations et encore moins une date pour la sortie de son prochain single, voire album. Mais maintenant que le secret a été dévoilé sur ce projet, son public ne devrait pas avoir à attendre bien longtemps...