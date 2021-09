États-Unis : Melania Trump comparée à Marie-Antoinette par son ancienne porte-parole

Les révélations autour de l'ancien couple présidentiel américain se poursuivent. Dans son ouvrage à paraître en octobre prochain, I'll take your questions now : what I saw in the Trump White House (en français "désormais, je réponds à vos questions : ce que j'ai vu dans la Maison Blanche des Trump", ndlr), Stéphanie Grishamn revient sur son expérience de porte-parole de Melania Trump. Un poste qu'elle a occupé entre 2017 et 2019, sans jamais faire un seul briefing.

Le moins que l'on puisse dire est que Stéphanie Grishamn est loin de complimenter l'ex-First Lady. Dans une série d'extraits publiés par Politico, la femme de Donald Trump est notamment décrite comme une femme "méprisante, vaincue, détachée", qui possèderait la même personnalité et le même parcours que la reine déchue Marie-Antoinette d'Autriche.

L'ancienne porte-parole est notamment revenue sur l'épisode de l'assaut du Capitole. Ainsi, pendant que des centaines de partisans du président américain de l'époque, son époux, envahissaient le Congrès américain avec violence, Melania Trump aurait été occupée à préparer une séance photo pour des tapis. Elle aurait également refusé de dénoncer "l'anarchie et la violence" des manifestants, comme conseillé par sa porte-parole.

À quelques semaines de la parution du livre, le camp Trump est déjà passé à l'offensive. "Par le mensonge et la trahison, Stéphanie Grishamn cherche à gagner en pertinence et en argent aux dépens de madame Trump", a réagi le bureau de l'ancienne première dame.