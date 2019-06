EN DIRECT - Débarquement du 6 juin 1944 : suivez les commémorations

publié le 06/06/2019 à 06:15

La France et les forces alliées rendent hommage à une journée historique. Ce jeudi 6 juin a lieu le 75e anniversaire du Débarquement de Normandie, un jour particulier qui à lui seul a changé le cours de l'histoire du XXe siècle.



La journée va débuter à 8h30 avec la pose de la première pierre du Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, dans le Calvados, par Emmanuel Macron et Theresa May, pour qui ce sera la dernière apparition officielle avant sa démission prévue le lendemain.

À 11h, le chef de l'État français est attendu dans la commune de Colleville-sur-mer aux cotés de Donald Trump avec qui il présidera une cérémonie au cimetière américain où entre 10.000 et 12.000 personnes sont attendus.

Cette journée d'hommage en Normandie se terminera après une cérémonie française en hommage au commando Kieffer, à 16h30 à Colleville-Montgomery. Ce commando s'était mis en évidence le 6 juin 1944 puisque ses 177 fusiliers marins, intégré au Royal Marine commando n°4, avaient été les seuls Français en uniforme à avoir participé au Débarquement. Emmanuel Macron y prononcera notamment un discours où il saluera le sacrifice de ces commandos.

Suivez en direct le 75e anniversaire du Débarquement

6h15 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Ce jeudi 6 juin, la France et ses alliés célèbrent le souvenir du D-Day, véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs cérémonies auront lieu tout au long de la journée en présence d'Emmanuel Macron, Theresa May et Donald Trump. De nombreux vétérans, aujourd'hui bientôt centenaires, sont également attendus.