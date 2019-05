publié le 06/05/2019 à 12:01

À un mois des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, Léon Gautier, âgé de 96 ans, a reçu RTL chez lui, à Ouistreham, dans le Calvados. Enrôlé dans les Forces Françaises Libres dès juillet 1940 à Londres, Léon Gautier est entré dans les commandos en 1943 après un stage à Achnacarry, en Écosse.



À 21 ans, il intègre la Troop 8 au sein du 1er bataillon de fusiliers marin commandos, dirigé par le commandant Philippe Kieffer. C’est le 6 juin 1944 qu’il débarque à Colleville-Montgomery, rebaptisé depuis Sword Beach. L’objectif de la Troop 8 et des 177 commandos Kieffer était de s’emparer du central téléphonique, du complexe défensif du Casino de Ouistreham et de rejoindre Pegasus Bridge à Bénouville.

Léon Gautier combattra pendant 78 jours avant d’être rapatrié en Angleterre après s’être blessé à une cheville en septembre 1944. L’un des rares Français survivant à avoir débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, a été élevé à la distinction de Commandeur de la Légion d’honneur par le Premier ministre français Manuel Valls, le 23 août 2016. Il espère être présent sur la plage de Colleville-Montgomery le 6 juin prochain aux premières heures du jour, pour commémorer le 75ème anniversaire du Débarquement Alliés en Normandie.

Le programme des commémorations

Geneviève Darrieussecq secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a dévoilé ce lundi à Bayeux le Programme des commémorations du DDay75 :



Le 5 juin le Président Macron sera à Porthmouth en compagnie de la Reine Elisabeth II pour l’embarquement des vétérans à destination de la Normandie



Le 6 juin 2019, le président de la République sera à Ver sur Mer à 8h30 pour la pose de la 1ère pierre du Mémorial britannique. En fin de matinée cérémonie franco-américaine au cimetière américain de Colleville avec le président Macron et Trump suivi d’une rencontre bilatérale



En après midi Cérémonie française militaire et populaire en hommage au commando Kieffer et aux résistants à Colleville-Montgomery.



La cérémonie internationale se déroulera à Juno Beach à 18h. Elle sera présidée par Edouard Philippe